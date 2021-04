Amantes de las llamas, ¡alégrense! ahora uno de estos animalitos revisará su equipaje en el Aeropuerto de Denver 

(NOTICIAS YA).-El Aeropuerto Internacional de Denver DIA anunció que agregó a Matilda la llama a su equipo de inspección de seguridad.

¿Podría ser esto una broma de April Fools? ¡Algunos dicen que SÍ!

DIA dijo que combinó su amor por los animales con el deseo de encontrar formas innovadoras de mejorar la seguridad.

Los funcionarios de DIA dijeron que Matilda está siendo entrenada y se espera que se una al equipo de los caninos K9 en los procedimientos de control de equipaje a partir del 12 de mayo (a menos que sea una broma del Día de los Inocentes de abril).

Sin embargo, DIA aclaró que Matilda es un animal de trabajo y no debe ser abordada ni acariciada.

Llama in training! If you see Matilda, DO NOT PET. She’ll soon become a DEN safety inspection team member. Llamas are social, gentle, their noses are 6x more powerful than dogs & they learn quickly. Matilda will be a great addition to the sniffer team! Her official debut: 5/12 🛅 pic.twitter.com/ZQx98D4tSX

— Denver Int'l Airport (@DENAirport) April 1, 2021