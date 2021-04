Anuncian altas temperaturas y condición de vientos de Santa Ana para San Diego

(NOTICIAS YA).-A menos de dos semanas de la primavera, se registra un período de condiciones de altas temperaturas y vientos Santa Ana en el área de San Diego.

Los vientos secos y cálidos del este ocasionaron temperaturas en los altos 80 y bajos 90 a lo largo de la costa y a través de los valles del interior, un calor que excede el de los desiertos locales, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

La racha de calor resultó en un récord en Lindbergh Field, donde la lectura de 88 grados excedió el hito anterior del 31 de marzo de 84 grados, establecido en 1945, informó el NWS. Lo mismo sucedió con las lecturas máximas del termómetro de 89 grados en Vista (85 en el 2011) y 88 grados en Chula Vista (86 en el 2003).

This is no joke, five high temperature records and two highest low temperature records were broken today! Cooler but still above average temperatures are expected through the weekend. #CAwx pic.twitter.com/iMvIpWQj11

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) April 1, 2021