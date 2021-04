California: Personas de 50 años o más son elegibles para recibir la vacuna COVID-19

(NOTICIAS YA).-Funcionarios de salud de California ampliaron la elegibilidad para la vacuna COVID-19 a cualquier persona entre 50 y 64 años o más a partir de este jueves 1 de abril.

A partir del 15 de abril, cualquier persona de 16 a 50 años, podrá recibir la vacuna contra el COVID-19.

Para celebrar este nuevo logro en el proceso de vacunación contra el coronavirus, el gobernador Gavin Newsom, de 53 años, se aplicó la vacuna de una sola dosis por parte de Johnson & Johnson.

"Vacunarnos es un paso vital que podemos tomar para protegernos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos y a nuestra comunidad, y nos acerca mucho más a poner fin a esta pandemia", dijo Newsom en un comunicado el jueves.

If you’re aged 50+, you’re now eligible for your COVID-19 vaccine! COVID-19 vaccines are safe, effective, and free for ALL Californians. pic.twitter.com/ZlczrhowtX

