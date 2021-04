Actualización: dos personas pierden la vida en tiroteo en vecindario Westwood, la policía investiga 

(NOTICIAS YA).-Actualización: la Policía de Denver confirmó el fallecimiento de los dos hombres víctima de este incidente.

La agencia le pide a la comunidad que si tiene información la reporte a la Línea de Alto al Crimen de la Policía de Denver 720-913-7867.

Reporte inicial:

El Departamento de Policía de Denver se encuentra investigando una balacera que dejó como saldo dos personas heridas en el área del Bulevar Federal y la Alameda.

Las autoridades se encuentran inspeccionando en el lugar del incidente y piden a la comunidad evitar transitar por esa zona mientras se realiza el trabajo de investigación.

Hasta el momento no se sabe la edad o identidad de las víctimas, pero se sabe que fueron transportadas al hospital y se desconoce la gravedad de sus heridas.

ALERT: #Denver officers are investigating a shooting that occurred in the area of Alameda and Federal. 2 victims have been transported to the hospital with unknown extent of injuries. Federal is closed at alameda. Alternate routes advised. Officers are gathering more information. pic.twitter.com/f3kM9yNElc

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) April 1, 2021