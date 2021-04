Exclusiva: Embajadora salvadoreña habla sobre los cambios en consulados del DMV

(NOTICIAS YA).- Son decenas de alegaciones hechas por parte de salvadoreños de nuestra región que incluso puede encontrarse en las redes sociales, afirman que supuestas irregularidades en el servicio de los consulados y presuntos maltratos por parte del personal de estos organismos.

Al parecer hacer una cita en un consulado de El Salvador en el DMV para obtener un pasaporte o un DUI no es tarea fácil, tampoco lo es lograr salir con los tan ansiados documentos en la mano.

José Mendoza, Salvadoreño dijo que “es un problema sacar la cita, no atienden el teléfono y yo vivo en Carolina del Norte, no puedo aventurarme asi. Cuando yo fui yo pase desde las que abrieron hasta que cerraron… y siento que tratan muy mal allí.”

Lissa Alfaro, quien es salvadoreña dijo que “te tratan de minimizar, te discriminan, tratan de hacer sentir mal a la gente. Llegó a una señora y dijo que necesitaba sacar su pasaporte y le dijeron, señora usted no entiende que no tiene cita. Pero la pobre mujer no sabia usar la computadora y ellos ni se dignaron a ayudarla.”

Los usuarios con los que conversamos alegan malos tratos verbales por parte de los funcionarios hacia muchos de los que acuden a las sedes consulares sin importar su edad o condición. Incluso algunos indican que el trato es aún peor hacia comunidades como la LGTBQ.

Nosotros conversamos en exclusiva con la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga sobre estas alegaciones de mal servicio consular y tras reconocer el problema la funcionaria indicó que actualmente trabajan por renovar la red consular a nivel nacional. Agregando que esperan pronto hacer una inversión de 14 millones de dólares.

Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en Estados Unidos dijo que “sabemos que ese dinero va a venir par cambiar los locales a unos más amplios, más personal. Necesitamos mejorar algunos procesos que la ley no nos esta permitiendo por ejemplo con lo del DUI y el nuevo personal que va a venir que los estamos capacitando, estamos cambiando a una mística donde el servicio sea lo primero, resolver a toda costa".

Mayorga agregó que "cuando tu puedes resolver, le vas a resolver a la gente no los vas a mandar a su casa. Entonces estamos cambiando el chip que han tenido por 30, 35 años y ese es el compromiso y vamos a seguir trabajando pero las cifras son las que están diciendo que estamos mejorando.”

De acuerdo con Mayorga durante el primer trimestre de este año se emitieron 90 mil pasaportes a nivel nacional pero la meta es llegar a los 10 mil semanales.

La embajadora dijo además: “yo se que no es fácil porque esto es algo que ha pasado por años. Se están cambiando piezas, algunos cónsules que no han funcionado se están moviendo.”

Mayorga pidió paciencia a los salvadoreños de nuestra región indicando que los cambios se van a notar en los próximos meses.