Madre de mujer asesinada por policías mexicanos pide ayuda a Biden

(NOTICIAS YA).- La madre de Victoria Salazar, la mujer salvadoreña que murió en manos de oficiales de policía de México, está pidiendo ayuda al presidente Joe Biden para darle refugio a las jóvenes hijas de la víctima.

Yesterday, Mexican police broke the neck of Salvadoran immigrant Victoria Esperanza Salazar Arriaza in the Caribbean resort of Tulum, Mexico. The killing was caught on camera.

Today, her mother Rosibel Emerita Arriaza in El Salvador is demanding justice for her daughter. pic.twitter.com/a12U2aPCLU

