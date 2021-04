Micro TDH: “No quiero que me encasillen como un artista urbano”

(NOTICIAS YA).- El cantante y compositor venezolano Fernando Morillo, mejor conocido en el mundo de la música como Micro TDH, se presentará el próximo sábado 3 de abril en la ciudad de Orlando como parte de la alineación de artistas que serán parte del Bajo la Luna Fest, que incluyen a sus compatriotas Caramelos de Cianuro y los puertorriqueños Cultura Profética.

Precisamente Micro TDH presentó hace pocos días su nuevo sencillo “Ni vivo ni muerto”, junto a su compatriota Lasso, cuyo vídeo que ya cuenta con más de 14.5 millones de vistas en Youtube, en este tema se ve a un Micro fuera de su zona de confort, como lo es el género urbano, ya que esta vez presenta una balada pop donde el público puede apreciar más su capacidad vocal.

“Yo quisiera tratar de quitarme ese estigma del artista urbano. A mí me gustaría considerarme una artista latino, porque vengo de Latinoamérica, pero integral, un artista popular latino… Ahora a los latinos los están encasillando dentro de la frase urbana y yo creo que muchos artistas son más que solo urbanos, somos artistas integrales”

dijo el joven cantautor que dentro de su intención de mantenerse en proyectos heterogéneos no oculta el tener como referentes a artistas de la talla del estadounidense Bruno Mars, con el que le gustaría tener la oportunidad de colaborar algún día.

“Bruno Mars para mi es increíble porque pasen las épocas que pasen él sigue siendo auténtico, sigue sacando algo nuevo, porque es músico estudiado, sabe cómo jugar y cómo crear cosas. A mí me gustaría estudiar más música, aprender un poquito más de baile en una academia y en algún momento integrarlo en mis videos” afirmó el cantante de 21 años que en esa búsqueda de superarse, a finales del año pasado decidió radicarse en la ciudad de Miami con la meta de impulsar más su carrera a nivel internacional.

Sobre este cambio de hogar, Micro explica que pese a que Miami es una ciudad que “si te quieres perder, te pierdes rapidísimo” asegura haber tomado con mucha serenidad y madurez esta nueva etapa, lejos de su familia, concentrándose al 100% en su trabajo. “En Miami la rumba no falta, tampoco sitios donde ir a comer, aquí hay muchísimo de todo y hay que saber de todo lo que hay qué es lo que a uno le gusta o quiere hacer” afirmó Micro quien además añadió que en su reciente viaje a Ciudad de México pudo reencontrarse con su madre quien lo felicitó por lo centrado que ha estado en sus proyectos.

“Siempre tuve la ilusión de vivir en Miami. Hay una buena industria a nivel musical, hay buena movida, hay contactos, hay conexiones, hay buena gente con la que uno puede trabajar``, añadiendo que ya había visitado la ciudad en marzo de 2020 y desde ese momento se quedó con ganas de mudarse a allí. “Aunque como dice Emilio Lovera –comediante venezolano- No es lo mismo turismo que inmigración” soltó con algunas risas.

Con tan solo 21 años ya Micro TDH cuenta con una carrera de cinco años que ni siquiera la pandemia la ha podido parar, además de su nuevo tema con Lasso, el artista fue invitado para ser parte de la versión en español del mega éxito “Jerusalema” del sudafricano Master KG, además el remix de su tema “Dime cuantas veces” junto a Rels B, Lenny Tavarez y Justin Quiles ya va por más de 40.5 millones de visitas en Youtube, pero indica que el éxito que ha conseguido hasta ahora no le ha hecho dejar de pisar tierra.

“Yo estaba una vez en una estación de tren en Florencia, Italia, esperando un tren a Roma. En esta estación de tren había unas 15 personas y entre ellas había una señora de unos 40 años, y sonó el ringtone de su teléfono que era una canción mía. ¿Cuántas posibilidades hay que estés en Italia, en una estación de tren, una mujer italiana, tenga tu música de ringtone? ¡Eso es una señal de Dios súper bonita! Me dio mucha pena decirle That 's me” dijo Micro que también cuenta que en países como Francia ha conseguido gente que sigue su música pero eso no le sube los humos.

En cuanto a su participación en el festival Bajo la Luna, Micro TDH promete que tendrá un show lleno de mucha energía para el público de Orlando. “Aprovechen la oportunidad y disfruten este evento como si fuera el último porque no sabemos cuándo vuelva a ocurrir una situación tan radical y vuelvan a cerrar todo” finalizó.