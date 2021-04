Muere niño en Xcaret tras ser succionado por filtro de alberca

(NOTICIAS YA).- El pasado 27 de febrero, un niño de 13 años falleció tras ser succionado por el filtro destapado de una alberca en el parque acuático Xcaret, ubicado en el estado mexicano de Quintana Roo.

El menor, identificado como Leonardo Luna Guerrero, falleció en una de las atracciones del parque Xenses, propiedad de Grupo Xcaret, tras subirse a un tobogán junto con su padre.

De acuerdo con Miguel Luna, padre de la víctima, su familia viajó desde Durango para pasar las vacaciones de Semana Santa en la Riviera Maya. Pero sus planes terminaron en tragedia cuando él y su hijo fueron succionados por el filtro en la piscina.

El padre logró sacar a su hijo del agua, quien había sufrido heridas severas en las piernas y las vías respiratorias. Leonardo fue llevado a un hospital local para recibir tratamiento, pero falleció al día siguiente.

Según los reportes del diario mexicano Proceso, el personal del parque acuático no se ofreció a ayudar a la familia ni llamaron al 911 para reportar el incidente. Mientras que los padres de la familia acusan a Xcaret de negligencia.

Please please! Help me spread this news, the GROUP XCARET is covering a negligence in one of their parks that costed the life of a 13yo boy #JusticiaParaLeo #JUSTICEFORLEO https://t.co/hRn3Ys96Sg

