¿Por qué no recibí aún el tercer cheque de estímulo? Te compartimos 7 motivos por los que aún no le llegó

(NOTICIAS YA).- Si usted no es uno de los aproximadamente 30 millones de estadounidenses que ya han recibido el tercer cheque de estímulo, existen varias razones. Algunos contribuyentes todavía no han recibido el dinero de ayuda por la pandemia de $1,400. Una de las razones es que si usted no tenga una cuenta bancaria registrada con el IRS. Por eso, los expertos recomiendan que estén pendientes a la correspondencia ya el servicio de rentas informó que en los próximos días enviará millones de cheques o tarjetas de débito.

Existe una herramienta donde usted puede consultar el estatus de su cheque de estímulo: https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment

En teoría usted no necesita realizar ninguna acción para recibir su cheque de estímulo. El Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS, siglas en inglés) ha determinado la elegibilidad de acuerdo con su última declaración de impuestos, ya sea la de 2019 o la de 2020. Por otro lado, se recomienda que ingrese a la página irs.gov, seleccione el idioma español y justo en la mitad del portal vera una bandera de los Estados Unidos con el texto: terceros pagos de impacto económico.

Razones por las que puede que no le haya llegado el cheque:

Su cheque no fue enviado a la cuenta correcta: Si usted cerró la cuenta con la que rindió impuestos la última vez, o incluso hizo los impuestos con un preparador de impuestos puede que el dinero le haya llegado a ellos. Debería verificar con su banco, y con el preparador de impuestos. Una de las razones es que si usted no tenga una cuenta bancaria registrada con el IRS. IRS no tiene su dirección actualizada: Si usted se mudó o ya no reside en la misma casa donde vivía cuando realizó su última declaración de impuestos, puede que IRS, o el Servicio Postal no lo hayan localizado. Hay retrasos con USPS: Debido al enorme volumen de cheques enviados, puede que la entrega se haya atrasado. La recomendación es mirar el estatus en la herramienta mencionada arriba Pudo haber extraviado la carta: Verifique bien su correo ya que puede haber guardado la carta o la pudo extraviar sin percatarse de que tenía el cheque en ella. Usted no califica para el tercer cheque: Hay ciertas condiciones, como cobrar menos de $75,000 al año, por las que usted no recibiría el cheque de estímulo. Mire aquí quien califica para el cheque estímulo Recibe Seguro Social: El IRS informó que enviará el cheque a beneficiarios del SS este fin de semana: revise aquí

En todo caso, si usted ya recibió, o se supone que haya recibido el cheque, el IRS le enviará una carta confirmando que el pago se realizó. El IRS le aconseja que guarde el aviso para sus registros fiscales. Lo que esto realmente significa es que es útil si necesita reclamar dinero faltante en el futuro.

