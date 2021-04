Temperaturas invernales en Florida Central para empezar el mes de abril

(NOTICIAS YA).- A pesar de que la media de temperatura durante el día de hoy, jueves, será 70 F en nuestra región, las condiciones del tiempo serán bastante inestables y se recomienda tener un paraguas a la mano ya que podría llover durante el día, comenzando aproximadamente a mediodía. Según el Servicio Meteorológico de Melbourne, hoy jueves hay riesgo de tormentas eléctricas, con ráfagas de viento de entre 40 y 50 MPH en algunas regiones de Florida Central.

6:22 A.M. | Strong cold front will pass southward today with some showers and perhaps an isolated lightning storm (southward). Strong and gusty winds later today behind the front. Deteriorating conditions across the local coastal waters and rough surf at the beaches. pic.twitter.com/VLb89kmeZa

— NWS Melbourne (@NWSMelbourne) April 1, 2021