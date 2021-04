Mueren un policía y persona que embistió contra 2 agentes del Capitolio

Un oficial de la policía del Capitolio en Washington, DC resultó fatalmente herido en el incidente de este viernes, anunció la jefa de la policía del capitolio Yogananda Pittman

El conductor de un vehículo que embistió contra dos agentes de la policía del Capitolio también falleció tras el incidente.

Agentes de la policía del Capitolio dispararon al sospechoso después de que embistió la barricada y salió con un cuchillo. Ambos oficiales también resultaron heridos, y uno fue transportado al hospital.

Pittman agregó que la escena aún se está procesando y la investigación está en curso. La Policía Metropolitana de DC dijo que no hay indicios de una amenaza en curso.

La jefa de la policía del Capitolio agregó que no revelará el nombre del oficial hasta que se notifique a la familia. Ella indicó que los dos oficiales resultaron heridos cuando un vehículo chocó contra ellos cerca del Capitolio este viernes por la tarde.

El sospechoso fue asesinado a tiros por la policía, según tres funcionarios familiarizados con la investigación.

La policía dijo que los dos oficiales fueron llevados al hospital.

Los tres han sido trasladados al hospital, indicó la policía del Capitolio en un tuit.

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021