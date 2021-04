Estos días festivos se recomienda no viajar a México

No importa que este vacunado, el riesgo de contagiar a otras personas de COVID 19 sigue siendo latente

Dr. El Dr. Iván G. Meléndez Autoridad de Salud del Condado de Hidalgo hace la recomendación de no ir a México esta temporada de pascua.

Los índices de contagio aún son muy altos y en el vecino país apenas está empezando el programa de vacunación, por lo que la mayoría de la gente no está vacunada y esto implica un gran riesgo. Aunque una persona este vacunada, puede traer el virus en la ropa o en alguna cosa y llevarla a casa o al lugar de trabajo, contagiando a las personas que por alguna situación no se han vacunado y poniendo en riesgo su salud.

Los expertos dicen que durante los días festivos o cuando la gente decide hacer reuniones o fiestas hay un incremento en la transmisión del virus del COVID 19, esto se debe al contacto directo que hay entre las personas.

Cuando estos grupos de familias se juntan para celebrar cualquier cosa, existe la posibilidad de contagiarse y sobre todo si están a puerta cerrada, lo ideal es estar al aire libre, donde existan corrientes de aire para estar un poco más seguros.

Es por eso que invitan a toda la comunidad aunque este vacunada, hacer conciencia, que convivir con otras personas que no sean las que viven en la misma casa, puede representar un riesgo de contagio alto. Aún no hay la inmunidad suficiente para evitar estos contagios y viajar a México es un riesgo.

No todas las personas se cuidan de la misma manera, incluso a pesar de la contingencia de salud por la que estamos pasando, existe gente que no cree en la pandemia y decide no cuidarse afectando de manera importante a todos los que le rodean.

No se puede bajar la guardia hay que seguir cuidándose, usando el cubrebocas y mantener la sana distancia de 6 pies.