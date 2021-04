Newsom felicita San Diego por liderar esfuerzos de vacunación contra COVID-19

(NOTICIAS YA).-El gobernador Gavin Newsom visitó un sitio de vacunación COVID-19 en City Heights este viernes, para resaltar los esfuerzos de vacunación en el estado más poblado del país y elogió a San Diego por liderar el camino en la administración de dosis de vacunas.

Alrededor de 300 residentes de la comunidad de City Heights recibirán su vacuna contra COVID-19 de Johnson and Johnson. Los líderes del condado de San Diego decidieron colocar este nuevo centro de vacunación en el centro de recreación Park de la Cruz en City Heights ubicado en la calle 3901 Landis, ya que es una de las comunidades más afectadas del condado.

Este es el tercer sitio de vacunación emergente que la ciudad de San Diego ha creado en un vecindario que ha tenido altas tasas de casos de COVID-19 para promover una mayor equidad en la salud. La Ciudad llevó a cabo eventos similares de vacunación de un día en la Biblioteca Malcolm X en Valencia Park y en Montgomery High School en Otay Mesa.

Newsom elogió a la ciudad y el condado por "liderar el camino en el estado de California en términos de dosis administradas, en términos de equidad y particularmente en sus esfuerzos en las comunidades más afectadas y desatendidas. Al igual que trabajar con organizaciones comunitarias y asociarse con la gente.”

Today @SDFD gave @CAgovernor @GavinNewsom & @MayorToddGloria a tour of our newest pop-up vaccination site at Park de la Cruz in City Heights. This is the 3rd pop-up vaccination site we've stood up in an area with high rates of #COVID19 cases to promote greater health equity. https://t.co/GxpUoPn34N

— City of San Diego (@CityofSanDiego) April 2, 2021