Papá de niño que murió en Xcaret rogó hincado para recuperar el cuerpo

(NOTICIAS YA).- El padre del niño que murió tras ser succionado por un filtro destapado en una piscina de un parque acuático de Xcaret asegura que tuvo que rogar de rodillas para que la empresa le entregara el cuerpo de su hijo.

Miguel Luna asegura que Grupo Xcaret lo obligó a otorgar un perdón al parque acuático Xenses luego de que su hijo muriera en sus instalaciones. Además, no le permitieron declarar ante el Ministerio Público para denunciar la muerte por negligencia.

“Hablé con el vicefiscal Villarreal, no me acuerdo del nombre, y su condicionante fue que firmara el perdón”, dijo Luna a Milenio, tras la muerte de su hijo Leonardo Luna, de 13 años, en el parque ubicado en Quintana Roo.

El padre señaló que firmaría el perdón si primero presentaba su declaración, pero el parque se lo prohibió. “Que si no firmaba no me daban a mi bebé, me hinqué ante la abogada y lloré porque me dieran el cuerpo de mi bebé”, dijo Luna.

Luna dijo que las autoridades de la fiscalía también lo amenazaron con no entregarle el cuerpo si no firmaba el perdón y dijeron que lo podían retener 10 días o más en la morgue hasta que lo hiciera.

