Policía de Chicago mató a disparos a un niño de 13 años

(NOTICIAS YA).- La policía de Chicago mató a un niño de 13 años a disparos en el lado Oeste de la ciudad en la madrugada del lunes, y en los días posteriores se han rehusado a dar detalles sobre el tiroteo.

Chicago police shot and killed 13-year-old Adam Toledo and now the community is calling on the video to be released

“He wanted to be a cop when he grew up,” Elizabeth Toledo said of her son. “And next thing you know, a cop took his life.”https://t.co/2HWhAQQnSY

