Prohibido exigir "pasaportes de vacunas COVID-19" en Florida

(NOTICIAS YA).- Este viernes. el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una orden ejecutiva, donde prohíbe el requerimiento de "pasaportes de vacunas COVID-19" a lo largo del estado.

Temperaturas invernales en Florida Central para empezar el mes de abril

Tal y como lo había comentado anteriormente, DeSantis firmó una ordenanza con la cual ninguna entidad del gobierno estatal podrá emitir algún "pasaporte de vacuna COVID-19", con la cual se demuestre que alguien ha sido inmunizado contra el coronavirus.

De igual forma, ninguna empresa del estado del sol podrá requerir a las personas que le entreguen un documento probatorio de vacunación contra el COVID-19 para poder ser atendido.

Beneficios de desempleo podrían aumentar en Florida

La medida, se basa en el criterio del mandatario estatal de que en Florida no se exige vacunarse contra el virus, por lo que la información sobre esta decisión personal de cada persona no debe ser expuesta, por ser de carácter privado.

Es importante resaltar, que esta ordenanza es de carácter temporal, pero algunos legisladores buscarán convertirla en ley.

Trabajadores agrícolas no reciben suficientes vacunas contra COVID-19 en Florida Central

El gobernador Ron DeSantis publicó en su cuenta oficial de Twitter: "Hoy emití una orden ejecutiva que prohíbe el uso de los llamados pasaportes de la vacuna COVID-19. La Legislatura está trabajando para hacer permanentes estas protecciones para los floridanos y espero convertirlas en ley pronto"

Today I issued an executive order prohibiting the use of so-called COVID-19 vaccine passports. The Legislature is working on making permanent these protections for Floridians and I look forward to signing them into law soon. Read my EO here – https://t.co/6QwLsLWEWm

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) April 2, 2021