Vacunados pueden volver a viajar, indican los CDC

(NOTICIAS YA).- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) publicaron el viernes una actualización muy esperada de la guía de viaje para las personas que están completamente vacunadas contra el covid-19, eliminando algunas recomendaciones de pruebas y cuarentena.

Los CDC dicen que las personas completamente vacunadas pueden viajar, con poco riesgo para ellos mismos.

La agencia dijo que mientras se tomen precauciones contra el coronavirus, incluido el uso de mascarillas, las personas completamente vacunadas pueden viajar dentro de Estados Unidos sin hacerse la prueba de covid-19 antes o ponerse en cuarentena después.

Para viajes internacionales, las personas completamente vacunadas no necesitan una prueba de covid-19 antes de viajar, a menos que el destino lo requiera, y no necesitan ponerse en cuarentena después de regresar a Estados Unidos.

Aún deben tener una prueba covid-19 negativa antes de abordar un vuelo a Estados Unidos y una prueba de seguimiento de tres a cinco días después de su regreso, anotaron los CDC.

Los CDC consideran a alguien completamente vacunado dos semanas después de recibir la última dosis requerida de la vacuna covid-19. La guía actualizada no se aplica a personas no vacunadas. Los CDC aconseja a cualquier persona que no esté completamente vacunada que continúe evitando viajar.

Las personas no vacunadas que deben viajar deben hacerse la prueba de uno a tres días antes del viaje y nuevamente de tres a cinco días después del viaje. Deben ponerse en cuarentena en casa durante siete días después del viaje, o 10 días, si no se hacen la prueba después del viaje.

Los CDC dijeron que todos los estadounidenses, independientemente del estado de vacunación, deben usar una mascarilla y practicar medidas de salud pública cuando viajen, como el distanciamiento físico y lavarse las manos con frecuencia.

“Con millones de estadounidenses vacunándose todos los días, es importante actualizar al público sobre la ciencia más reciente sobre lo que las personas completamente vacunadas pueden hacer de manera segura, que ahora incluye orientación sobre viajes seguros”, dijo la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, en un comunicado.

“Continuamos alentando a todos los estadounidenses a que se vacunen tan pronto como sea su turno, para que podamos comenzar a dar pasos seguros hacia nuestra vida cotidiana. Las vacunas pueden ayudarnos a volver a las cosas que amamos de la vida, por lo que alentamos a todos los estadounidenses a vacunarse tan pronto como tengan la oportunidad”, añadió.

El mes pasado, los CDC publicaron su primera versión de la orientación para estadounidenses completamente vacunados, en la que la agencia dijo que deberían evitar viajar.

Algunos críticos en ese momento dijeron que la postura de los CDC sobre los viajes para personas completamente vacunadas era demasiado rígida.

Walensky defendió la guía de la agencia en ese momento, y explicó que los cambios continuarían a medida que más personas se vacunaran en el país y que los datos científicos serían considerados para cualquier recomendación.

“Estamos muy preocupados por las variantes transmisibles. Muchas de ellas han pasado por nuestros corredores de viaje, por lo que estamos siendo más cautelosos en este momento con los viajes”, dijo Walensky a Anderson Cooper de CNN en marzo.

La experta señaló que cada vez que aumentan los viajes se produce también un aumento en los casos de coronavirus, citando el Día de la Independencia, el Día del Trabajo y la temporada navideña.

Los expertos dicen que Estados Unidos parece estar entrando en otra nueva oleada esta primavera, que se debe en parte a un aumento en los viajes. Estados Unidos promedió 63 mil 974 casos diarios durante los últimos 7 días, un 11% más que la semana pasada.

*Con información de CNN

