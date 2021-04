Viajan con fines turísticos a pesar de la pandemia

El año pasado Mercedes suspendió sus vacaciones, pero este año decidió reunirse con sus compadres en San Felipe en las playas de Baja California, donde rentaron un lugar para pasar el fin de semana.

Acompañada de sus hijos se reunirán con sus amigos, con toda la precaución ante el covid - 19.

"ahotita va a estar cerrado el malecón, y pues ya vamos con esa idea de que no vamos a estar en la playa, pero vamos a salir y ahi en la casa que rentamos hacer algo, aunque nada mas estemos nosotros", comentó Mercedes

Hay quienes por seguridad no saldrán este fin de semana, saben que hay riesgo de contagiarse de covid, y no piensan en correr el riesgo de ser infectados, y no entienden como hay quienes prefieren arriesgarse por unos días en la playa.

" la enfermedad no se trata nada mas de que te toquen o equis, con el estornudo de alguien o una tos, la enfermedad se queda en el aire y pues no hay que buscarle tres pies al gato" comentó José Roberto Sánchez quien optó por no vacacionar ante la persistencia de la pandemia.

El personal médico de la clínica Imperial en Calexico, recuerda a la ciudadanía que incluso con la vacuna puesta, hay riesgo de contagiar o enfermar de Covid.

"No porque ya estés vacunado, quiere decir que ya vas a librarte de ésta enfermedad, al igual tienes que cuidarte y si nos vamos a juntar en estos días de pascua, pues tratar de tener la distancia social, traer el cubrebocas o usar el gel antivacterial, y pues no bajar la guardia" comentó Ana González quien se desempeña como asistente médico.

Las calles de Calexico no presentaban tráfico ni aglomeraciones en la salida de la garita hacia Mexicali, la mañana de este viernes, pero aún así se lograba ver la constante salida de vehículos que llevaban motocicletas o vehículos todo terreno.

