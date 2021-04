Rescatan a vaca que se cayó de camión y provocó caos en la carretera

(NOTICIAS YA).- La policía de Dunwoody, Georgia respondió a reportes indicando que había una vaca bloqueando el tráfico en el área de la I-285 hacia el Oeste, cerca de Ashford Dunwoody Road, la mañana de este sábado.

La vaca se cayó de un camión y comenzó a correr por la interestatal. Con la ayuda de un testigo que tenía una cuerda, los oficiales pudieron capturar a la vaca a salvo y regresarla a su dueño, dijo la policía.

De acuerdo con el Departamento de Transporte de Georgia, los tres carriles de la derecha estuvieron bloqueados y sólo dos carriles permitían el paso del tráfico durante el rescate.

“Los animales en la autopista se han convertido en la norma en Georgia”, escribió la cuenta de Twitter Everything Georgia en compañía de un video que muestra al animal caminando. “Se vieron vacas esta mañana caminando por la I-285”.

Animals on the highway have become a norm in Georgia. Cows were seen this morning roaming around I-285. 🐄 pic.twitter.com/TyThp96hsg

— Everything Georgia (@GAFollowers) April 3, 2021