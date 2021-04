17 conejos disponibles en adopción tras ser rescatados de una casa en San Diego

(NOTICIAS YA).-Conejos en malas condiciones rescatados de una casa en el área de San Diego a principios de este mes, ahora están listos para encontrar nuevas familias.

Vecinos del área de Fairmont Park llamaron a la Sociedad Protectora de Animales (SDHS, por sus siglas en inglés) para informar sobre conejos sueltos cerca de una casa. Cuando los agentes llegaron el 6 de marzo, encontraron a los conejos mantenidos en un recinto del patio trasero sin acceso adecuado a alimentos, agua o espacios limpios para vivir.

Los oficiales notaron que algunos de los conejos parecían enfermos con heridas leves, tenían los ojos rojos y faltaban parches de piel. Los propietarios acordaron ceder los 23 conejos a SDHS, ya que no podían cuidarlos adecuadamente.

17 #rabbits are looking for homes after being rescued by @sdhumane's Humane Law Enforcement! Our veterinarians treated the rabbits for minor injuries & respiratory illness. Now healthy and spay/neutered, the adults are available for adoption at https://t.co/elaDGj1K1d! pic.twitter.com/ALIM6nBsOA

— San Diego Humane Society (@sdhumane) April 5, 2021