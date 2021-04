Amazon reconoce que sus choferes se ven obligados a orinar en botellas

(NOTICIAS YA).- Amazon reconoció que sus choferes tienen que orinar en botellas a la vez que ofreció una disculpa al congresista Mark Pocan tras refutar una crítica de su parte en Twitter, en la que él aseveraba que los trabajadores de la empresa debían enfrentar esa dificultad.

Por medio de un comunicado, la empresa reconoció su error y hasta lo calificó de “autogol”, destacando que le debían una disculpa al representante Mark Pocan.

“Esto fue un autogol, no estamos contentos con eso y debemos una disculpa al representante Pocan”, se lee en el comunicado.

Todo inicio cuando el congresista replicó en Twitter una publicación de Dave Clark, director ejecutivo de la empresa, en la que alardeaba sobre las condiciones de sus empleados y calificaba a Amazon como un lugar de trabajo “progresista”.

“Pagarle a los trabajadores $15 por hora no lo convierte en un ‘lugar de trabajo progresista’ cuando se rompe el sindicato y se hace que los trabajadores orinen en botellas de agua”, fue la respuesta de Pocan.

Ese mismo día, Amazon dio respuesta al congresista desde su cuenta oficial @amazonnews, con un tono bastante airoso.

“Realmente no crees lo de orinar en botellas, ¿verdad? Si eso fuera cierto, nadie trabajaría para nosotros. La verdad es que tenemos más de un millón de empleados increíbles en todo el mundo que están orgullosos de lo que hacen y tienen excelentes salarios y atención médica desde el primer día”, fue la respuesta de Amazon.

1/2 You don’t really believe the peeing in bottles thing, do you? If that were true, nobody would work for us. The truth is that we have over a million incredible employees around the world who are proud of what they do, and have great wages and health care from day one.

— Amazon News (@amazonnews) March 25, 2021