Así fue el terremoto que se sintió en California la madrugada del lunes

(NOTICIAS YA).-Un terremoto de magnitud 4.0 sacudió en el condado de Los Ángeles la madrugada del lunes, aproximadamente media hora después de un temblor menos intenso, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Aproximadamente 4.400 personas informaron haber sentido el terremoto de magnitud 4.0 que afectó a Lennox, una ciudad a unas 15 millas al sur de Los Ángeles, dijo el USGS.

El sismo se registró a las 4:44 a.m. PT (7:44 a.m. ET) y tuvo una profundidad de 19,9 kilómetros, de acuerdo con la publicación de CNN.

El terremoto fue precedido por terremotos de magnitud 3.3 y 2.5 que golpearon unos 30 minutos antes que el más grande.

Por su parte, el USGS clasificó el terremoto de 4.0 como una "alerta verde", lo que significa que hay una baja probabilidad de víctimas y daños, según información de newsweek.

Lennox es un área no incorporada a pocas millas al este del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

No hubo informes inmediatos de daños o lesiones.

Notable quake, preliminary info: M 4.0 - 2km ENE of Lennox, CA https://t.co/siQLoUiQcS — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) April 5, 2021

"La llamada de atención de esta mañana se sintió ampliamente en el área metropolitana de Los Ángeles", tuiteó USGS Earthquakes. "Inusualmente profundo a ~ 20 km. Hay muchas probabilidades de que no suceda nada más grande, pero cada terremoto que se siente es un recordatorio de que California es un país de terremotos".

¿Se considera un terremoto "leve" o "fuerte"? Según los expertos, la escala varía de 2.5 a 8.0 o más: