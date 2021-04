Buscan sospechoso involucrado en balacera contra policías de National City

(NOTICIAS YA).-La policía está buscando a un hombre que abrió fuego contra dos agentes cerca de un restaurante de comida rápida de National City el lunes por la mañana.

Varias agencias policiales del condado de San Diego y un equipo SWAT estaban entre las calles West 7th y Roosevelt después de que un hombre intercambió disparos con oficiales de policía de National City alrededor de las 2:30 a.m. El tiroteo se registró cuando la policía intentaba detener un Honda Civic blanco reportado como robado en el estacionamiento de Jack in the Box cerca de 7th street.

Los oficiales despejaron el área cuando iniciaron una parada de “alto riesgo” en el vehículo, dijo el Capitán Alex Hernández del Departamento de Policía de National City. El conductor y el pasajero delantero cooperaron con las autoridades, pero el pasajero del asiento trasero se escapó.

On 04/05/21, at about 0236 hours, Officers located a stolen white Honda Civic at the Jack in the Box parking lot drive https://t.co/CsqMfXgo5j

— NATIONAL CITY POLICE (@NATIONALCITYPD) April 5, 2021