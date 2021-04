Continúan firmes los Tepesianos durante huelga de hambre 

(NOTICIAS YA).- Conforme avanzan los días de la administración Biden-Harris, organizaciones pro inmigrantes no bajan la guardia y siguen firmes en sus acciones para impulsar una legalización de sus estatus migratorios.

"Sobrevivimos la administración de Trump, pero ahora con la administración de Biden no tenemos nada concreto, entonces estar aquí presente es traer la conciencia de que casi se acercan los 100 días de Biden y no hemos visto ninguna reforma migratoria, no hemos visto una solución permanente para los Tepesianos, ni para los Dreamers", expresó Cristina Morales, miembro de la Alianza Nacional TPS de California, quien viajó junto con una delegación californiana para formar parte de la manifestación.

Los Tepesianos siguen en marcha con una huelga de hambre, tiempo en que los participantes contactan de manera activa a los senadores para promover la propuesta de ley HR6, mejor conocida como la Ley de Promesa y Sueño Americano.

Julio Pérez, originario de El Salvador y miembro de la Alianza Nacional TPS proveniente de Massachusetts, realizó tres días de huelga junto con la delegación que viajó desde la ciudad de Boston.

"Es muy importante que ellos se mantengan escuchando del tps, pero en si buscamos campeones, un senador o un congresista federal que escriba un proyecto de ley que lo promueva y que lo promueva con sus colegas y que lo empuje para que la cámara lo apruebe, el senado lo apruebe, así es como vamos a lograr que estas familias logren estabilidad permanente", dijo Pérez.

La huelga de hambre inició el 19 de marzo y ha continuado hasta la fecha, con delegaciones de diversas partes del país que viajan desde sus comunidades hacia Washington, DC; y en donde por tres días se privan de cualquier alimento en señal de resistencia pacífica.

"Prepararme para la huelga de hambre lo he hecho más que todo emocionalmente, pensando en el sufrimiento de mis hijos, pensando en el dolor que me causó, pensar que podía perder mi hogar, mi casa, por la injusticia de un presidente. Entonces la huelga de hambre lo físico no es lo importante sino lo espiritual", concluyó.

La huelga de hambre terminará oficialmente el 30 de abril, fecha en la que habían transcurrido 100 días desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo.