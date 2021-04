Gobierno Biden aumenta campaña para convencer a migrantes de no venir

(NOTICIAS YA).- La administración Biden ha colocado alrededor de 28 mil anuncios de radio en América Latina como parte de una campaña intensificada para convencer a los migrantes a no dirigirse a los Estados Unidos.

Un anuncio de radio de aproximadamente 45 segundos que se transmite en Guatemala presenta una conversación entre dos hombres, uno que quiere unirse a una caravana para viajar a los Estados Unidos con su hijo y otro que intenta disuadirlo.

El hombre que desea irse dice que es más fácil cruzar la frontera con un niño, pero su amigo le responde que está equivocado y expone los peligros de viajar al norte, diciendo que pueden ser asaltados, secuestrados o asesinados, y que corren un mayor riesgo de contraer coronavirus.

“No ponga en riesgo la vida de sus hijos basándose en falsas esperanzas”, advierte el anuncio, según un audio compartido con CNN. Un narrador reitera el mensaje y suplica a las personas a no dejar sus lugares de origen y poner a su familia en riesgo.

El anuncio en cuestión forma parte de los miles que Estados Unidos colocó en los medios de Brasil, El Salvador, Guatemala y Honduras desde enero. Los anuncios, que están grabados en español, portugués y seis lenguas indígenas, han llegado a unos 7 millones de radioescuchas centroamericanos a través de 133 estaciones de radio, según un vocero del Departamento de Estado.

La administración también está utilizando las redes sociales para transmitir su mensaje.

La campaña publicitaria está diseñada para combatir una variedad de factores que llevan a los migrantes a la frontera, incluyendo la información errónea difundida por los traficantes de personas y la creencia generalizada entre los migrantes de que bajo la administración Biden, la aplicación de la ley en la frontera se ha relajado y Estados Unidos es más acogedor para los inmigrantes.

“Obviamente hay un factor de empuje y uno muy fuerte, especialmente después de los huracanes del año pasado, la pandemia de Covid y obviamente la falta de oportunidades en ciertas áreas. El mensaje es importante. Pero la otra parte es cómo los coyotes modifican el mensaje para hacer creer que la frontera está abierta, cuando no lo está”, dijo a CNN el embajador de Guatemala en Estados Unidos, Alfonso Quiñónez.

En el último mes, la cantidad de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México ha seguido aumentando. Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) encontró 171 mil 700 migrantes en marzo, incluyendo una cantidad récord de menores no acompañados, lo que supera por mucho las cifras de febrero y continúa una tendencia ascendente que se remonta al año pasado.

La afluencia ha puesto a prueba los recursos del gobierno que ya habían estado bajo presión durante la pandemia de coronavirus, lo que ha provocado condiciones de hacinamiento en las instalaciones fronterizas, principalmente para niños en estaciones que no son adecuadas para su cuidado.

Durante una conferencia de prensa el viernes, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, reconoció los desafíos de convencer a los migrantes en América Latina de que no viajen a Estados Unidos y dijo que los anuncios eran solo una parte de la campaña general de la administración.

“Seguimos buscando formas de proyectarlo de manera más amplia y eficaz en la región. Pero eso es una pequeña parte de nuestros esfuerzos y no creemos que simplemente decirle a la gente con más anuncios que no vengan va a ser la única forma de reducir la cantidad de personas que realizan el viaje”, dijo Psaki.

“En general, (los mensajes) no se escuchan y la razón de esto es que los factores de empuje son tan fuertes que las personas están dispuestas a correr el riesgo incluso si es un viaje peligroso. (Ponen más atención a) sus vecinos de al lado, su familia y contrabandistas”, dijo por su parte Wendy Young, presidenta de Kids in Need of Defense, que trabaja con niños migrantes no acompañados.

El presidente Joe Biden designó recientemente a la vicepresidenta Kamala Harris para liderar los esfuerzos en Centroamérica y abordar las causas fundamentales de la migración. Expertos, legisladores y funcionarios argumentan que eso es lo que resultará en un mayor cambio.

Esta semana, Harris habló con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, con quien discutió el aumento de la asistencia humanitaria a Guatemala, Honduras y El Salvador, así como la exploración de oportunidades para crear empleos y mejorar las condiciones para las personas en la región.

