"Inundación catastrófica" intentan evitar las autoridades en embalse Piney Point en Florida

(NOTICIAS YA).- Luego de que este sábado se declarara un estado de emergencia en el condado Manatee debido a una fuga en el muro de contención del embalse de Piney Point, las autoridades de Florida se encuentran trabajando arduamente en "prevenir una inundación catastrófica" según indicó el gobernador Ron DeSantis.

Prohibido exigir pasaportes de vacunas COVID-19 en Florida

****ACTUALIZACIÓN****

Este lunes, Jacob Saur, Director de Seguridad Pública del condado de Manatee, informó en una conferencia de prensa que se detectó una posible segunda brecha gracias a drones térmicos esta madrugada, por lo cual el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos se encuentra en el lugar para evaluar la situación.

***ORIGINAL****

Los residentes de las áreas cercanas al embalse de Piney Point en el condado de Manatee, fueron desalojados de forma obligatoria el pasado viernes y la medida se extendió hacia unas millas más el sábado tras la rotura del revestimiento de un embalse de la antigua planta de fosfato,

Ante esta situación de posible contaminación ambiental con desechos tóxicos, el mandatario estatal, Ron DeSantis visitó el área este domingo:

"Lo que estamos enfrentando ahora es tratar de prevenir y responder, si es necesario, a una situación de inundación catastrófica real. El objetivo es garantizar la integridad del sistema de pilas lo más rápido posible para minimizar los impactos a los residentes locales y evitar una descarga descontrolada", indicó DeSantis.

Today I joined state officials in Manatee County who are actively responding to Piney Point and deploying all necessary resources. Please follow @FLSERT and @FLDEPNews for updates and monitor local alerts and evacuation orders. https://t.co/ACdrUdOkpO pic.twitter.com/ayOGoLR3Oo — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) April 4, 2021

Gratis vacunas y alimentos para los más necesitados en Florida Central

A pesar del temor existente en que se produzca un colapso de las pilas de fosfoyeso, desechos radioactivos creados en la producción de fertilizantes, así como cuando se extraen rocas fosfatadas, y que estas aguas residuales sean radioactivas y contaminen el agua, el gobernador de Florida afirmó que estas aguas descargadas cerca de Port Manatee, en la costa del Golfo de México no es radiactiva.

Además, Vanessa Baugh, presidenta de la Comisión del condado de Manatee, aseguró que el agua potable es completamente segura para beber.

Hasta el momento 316 viviendas han sido evacuadas en las zonas aledañas al embalse de Piney Point y hasta este domingo, unos 35 millones de galones se descargaron de forma controlada, medida que impediría una falla castastrófica, ya que de hacerse realidad, unos 340 millones de galones.

15 años de cárcel para hombre que viajó desde Suecia a Florida para tener sexo con menor de edad

Two of our CH-47s spent today working w/ our partners in response to the Piney Point Reservoir leak. The helos conducted an overflight w/ @GovRonDeSantis & placed two pumps to help lower the water level enough to repair the leak. Follow @manateegov for more info. #FLNGAlwaysThere pic.twitter.com/b6mjsqoSfR — FloridaNationalGuard (@FLGuard) April 4, 2021

Beneficios de desempleo podrían aumentar en Florida

Por otra parte, si usted es residente del condado Manatee y tiene dudas sobre esta situación y cómo puede afectarlo, las autoridades de la entidad podrán atenderle llamando al 311.

.@MCGPublicSafety’s 311 call center is open and ready for your #PineyPoint questions! Manatee County residents that are in the evacuation zone can call 311 for assistance! pic.twitter.com/yzIFMlZaU0 — Manatee County Public Safety Department (@MCGPublicSafety) April 5, 2021

Alerta: Circulan comestibles de marihuana en empaques similares a los de dulces regulares en Florida

***Noticia en desarrollo***