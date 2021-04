Organización local se fortalece para impulsar a las niñas de Miami

(NOTICIAS YA).- Strong Girls Inc., con sede en Miami, anunció su afiliación a Girls Inc., la organización nacional que inspira a que todas las niñas sean fuertes, inteligentes y audaces.

Girls Inc. trabaja con escuelas y comunidades en 350 ciudades de los Estados Unidos y Canadá, brindando tutorías con mentores y espacios seguros a más de 134 mil niñas cada año, a través de programación basada en estudios que han demostrado ayudarlas a tener éxito.

Esta expansión se produce en un momento en el que más de la mitad de las niñas inscritas en las Escuelas Públicas de Miami-Dade tienen una desventaja económica, y en el que hasta el 72% de las mujeres jóvenes de Miami no están inscritas en la escuela, no tienen un título de secundaria y están desempleadas.

Asimismo, la cantidad de niñas en Florida que expresan sentirse inseguras en la escuela o traslados hacia esta se ha casi duplicado en los últimos 10 años.

“Demasiadas niñas en Miami se enfrentan a barreras sociales importantes que, sin las herramientas y el apoyo adecuados, amenazan su capacidad para lograr el éxito en la escuela, la vida y el trabajo”, dijo Virginia Akar, fundadora y presidenta de Strong Girls Inc. “Estamos encantados de unirnos a la red de Girls Inc., ya que nos permitirá fortalecer nuestra capacidad para profundizar nuestro impacto en la comunidad de Miami”.

Según datos recientes de American Institutes for Research, las niñas que participaron en la programación de Girls Inc. tienen más probabilidades de participar en actividades y expresar creencias que conducen al bienestar físico y mental, el rendimiento académico y el desarrollo de habilidades de liderazgo.

Asimismo, tenían más probabilidades de participar y asistir a la escuela, así como menos probabilidades de ser suspendidas y estar preparadas para la vida después de la escuela secundaria.

“Las niñas son poderosas de forma innata. Cuando se les brindan las oportunidades y el apoyo adecuados, las niñas se convierten en agentes de cambio para ellas mismas y para los demás”, dijo Stephanie J. Hull, presidenta y directora ejecutiva de Girls Inc. “Estamos asociándonos localmente para desarrollar el talento y el potencial de niñas en Miami y ayudar a fortalecer esta comunidad diversa y vibrante”.

Fundada por Akar en el 2017, Strong Girls Inc. ha proporcionado programación después de la escuela a más de 180 niñas en escuelas primarias, intermedias y secundarias en el condado de Miami-Dade. Girls Inc. of Greater Miami continuará con estas asociaciones con escuelas para ayudar a las niñas a adquirir las habilidades, el conocimiento y las actitudes que necesitan para prosperar ahora, y como adultas.

*Basado en un comunicado de Girls Inc. of Greater Miami

