Abuelita denunció maltrato de su hija tras ser vacunada contra COVID-19

(NOTICIAS YA).- Una abuelita de México aprovechó la campaña de vacunación contra COVID-19 para denunciar los presuntos maltratos que sufría por parte de su hija y el esposo de ella, aunque luego se retractó delante de las autoridades.

Por medio de un mensaje escrito en papel, la mujer de 85 años denunció un preocupante caso de violencia doméstica que de inmediato alertó a las autoridades.

La impactante denuncia se registró el pasado domingo en un centro de vacunación instalado en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México; una de las zonas más precarias.

“Ayúdenme por favor que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de la casa. Les pido que me saquen de aquí por favor”, es parte de lo que decía la nota.

Tras ser vacunada, la anciana le entregó la carta a una enfermera.

El centro de vacunación estaba resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a quienes la enfermera alertó sobre la denuncia de la abuelita.

En su carta, la ancianita no solo denunció a su hija y a su yerno sino que también los identificó y ambos fueron detenidos y presentados ante el Ministerio Público; ella de 39 años y él de 59.

Mientras las autoridades arrestaron a los sospechosos, la viejita fue resguardada por las autoridades y trasladada a un lugar seguro, de acuerdo con Univision.

Sin embargo, la abuelita desistió de la denuncia ante las autoridades y se retractó de lo que dijo en la nota inicial, por lo que su hija y su yerno fueron liberados.

De acuerdo con El Universal, la anciana declaró que antes vivía en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, pero se fue a vivir con su hija a Iztapalapa tras una caída que sufrió en enero de 2020.

La mujer destacó que si la tratan bien y le dan puntualmente tanto su comida como sus medicamentos, pero no la dejan salir a la calle como ella estaba acostumbrada, antes de la caída y de la pandemia.

A pesar de que la abuelita se retractó, pidió no regresar a ese domicilio y la fiscalía continuará la investigación para deslindar responsabilidades y aclarar los hechos.

Por lo pronto, las autoridades están intentando obtener grabaciones de vigilancia, tanto públicas como privadas, de las inmediaciones del domicilio de la familia.

Pero hasta el momento, no hay evidencia de maltrato.

Además, la anciana se negó a permitir que la fiscalía le realizara los exámenes médicos correspondientes para determinar si existen huellas de maltrato, aunque ella aclaró que no tiene ninguna lesión de ese tipo en el cuerpo, según detalla El Universal.