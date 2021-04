2 víctimas y 1 tirador de la Marina abatido, tras tiroteo en Frederick, Maryland

(NOTICIAS YA).- Autoridades de Frederick reportan al menos 2 víctimas, de sexo masculino, en condiciones críticas en el hospital de Baltimore tras tiroteo activo en el NicoLock Paving Stones, de Frederick, Maryland.

LEE: Tiroteo en Langley Park deja 1 muerto y otro entre la vida y la muerte

We are on scene responding to an active shooter in the 8400 block of Progress Drive. Currently there are two victims and one suspect is down.

— Frederick Police (@Fred_MD_Police) April 6, 2021