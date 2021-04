Anuncian fecha en que California reabrirá totalmente tras cierres por COVID-19

(NOTICIAS YA).-El gobernador Gavin Newsom anunció el martes que California abrirá completamente su economía a partir del 15 de junio, si el suministro de vacunas es suficiente para los residentes de 16 años o más y las tasas de hospitalización son estables y bajas.

Si se cumplen los dos criterios, todo el estado pasará a la nueva fase, lo que permitirá la reapertura de las actividades y negocios.

Las mascarillas seguirán siendo obligatorias en todo el estado y los requisitos de verificación de pruebas o vacunas continuarán en ciertos entornos.

With 20 million COVID-19 vaccines in arms, low & stable hospitalizations, CA is on track to fully reopen on June 15 with masking & vaccinations. Get ready to hug your loved ones, to have that dinner, to go to that movie...California’s future is bright. pic.twitter.com/kORtpKUOSI

— CA Public Health (@CAPublicHealth) April 6, 2021