¡Atención! Colorado confirma primeros casos de variante COVID-19 con alto potencial de reinfección 

(NOTICIAS YA).-Colorado informó sus dos primeros casos de una variante de COVID-19 que ha demostrado tener el potencial de volver a infectar a personas que ya han tenido el virus.

La variante P.1 se encontró por primera vez en Brasil y llevó el sistema de salud de ese país al límite, incluso en áreas donde muchas personas ya habían tenido el virus y se pensaba que eran inmunes.

A su vez, otros países de América del Sur también están luchando con nuevas oleadas del virus , en gran parte impulsados ​​por P.1.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades notificaron a Colorado que dos residentes del condado de Boulder dieron positivo a la variante P.1.

El Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado dijo el martes que está investigando si estas personas habían viajado a otros países o estados donde la variante se está extendiendo e intentando encontrar personas que podrían haber estado expuestas.

.@CDCgov has notified @CDPHE of its first COVID-19 P.1 variant cases (2) in Colorado.

