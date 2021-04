Brownsville abre las puertas con el corazón a toda la comunidad trasngénero

Las personas transgénero siguen luchando por ser aceptadas 100% en la sociedad y que sus derechos sean respetados, tanto por la comunidad como por las autoridades.

La ciudad de Brownsville ofreció una Ceremonia para proclamar el 31 de Marzo como el "Día de Visibilidad de la Comunidad Trans"

La Comisionada Jessica Tetreau-Kalifa, fue la representante de la ciudad en este acto tan importante para todos los integrantes de la comunidad LGBTTQ, que piden que en otras ciudades se hagan proclamaciones como esta.

El gran impacto que tiene la sociedad con la comunidad trans, se ha convertido en una situación más sutíl y aceptada, ha llegado a un momento en que la población tiene mayor conocimiento y conciencia de aceptar estos cambios de género. Pero estos cambios que para muchos han sido de manera muy lenta, no es culpa de nadie, hay que entender más allá de simplemente aceptar.

Para los trans, es muy importante obtener el reconocimiento como la proclamación de su día y identidad legal por parte de las autoridades, para poder tener una vida digna y gozar de los mismos derechos que cualquier otra persona.

Retrocediendo el tiempo, hay que tomar muy en cuenta los patrones de educación de antes, extremadamente estrictos, en millones de hogares se vivió una educación basada en obedecer únicamente al hombre, era lo único intocable y respetable, ni siquiera el papel de mujer era tomada en cuenta, a eso, agreguemos la violencia familiar que vivieron muchos hogares, la represión, los límites sociales que juzgaban a cualquier persona hasta poder destruir su vida. La opinión de la gente valía más, que lo que una persona podía sentir o querer, causando muchas veces una gran depresión, miedo y angustia, que en ese tiempo no era tomada en cuenta, no se le daba la gran importancia que realmente tienen estos síntomas depresivos. Esta educación y mil factores sociales más, han hecho que algunas personas no respeten a los diferentes géneros que existen hoy en día y son una realidad, no es algo pasajero.

En pleno siglo 21, es increíble conocer gente que le provoque enojo o rechazo estas comunidades, pero para fortuna de la comunidad trans, la sociedad ha abierto enormes puertas, para que sean vistos como personas iguales a todos, sin discriminación alguna,

Esta comunidad ha trabajado y luchado incansablemente en todo el mundo para poder ser aceptada, las personas transgénero, han terminado con muchas cosas que les impedía mostrarse tal y como son. Conseguir esta igualdad de derechos es un gran logro, han estado avanzando, pero todavía hay mucho por hacer, para que no sigan sufriendo los efectos negativos como la transfobia, que puede generar violencia, incluso llegar hasta homicidios.

La comisionada destacó "Queremos recordar al público que apoyamos y motivamos a todos a ser quienes son, aquí en la ciudad de Brownsville son amados y somos una gran familia"

Desafortunadamente esta comunidad se sigue enfrentando a grandes barreras que los ponen en peligro constante, exponiéndola a la discriminación, al acoso y no poder trabajar libremente lo que en muchos casos los orilla a ofrecer servicios sexuales. Muchos adolescentes que se encuentran en esta situación y viven en condiciones de calle debido a los desafíos sociales que enfrentan en sus hogares y en la sociedad.

Con esta proclamación, Brownsville pone el ejemplo de respetar y aceptar a toda la comunidad LGBTTQ