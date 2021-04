Hasta el béisbol "se muda" de Georgia por ley anti-voto del estado

(POLÍTICA YA). – El juego de estrellas de la Liga de béisbol profesional (MLB) se jugará este año en Denver y no en Atlanta como se había programado, debido a la nueva ley anti-voto de Georgia que restringe el acceso al voto para las personas de color.

El "Clásico de verano" anual estaba programado para el 13 de julio en el estadio Truist Park, hogar del equipo de los Bravos de Atlanta, además de otras actividades relacionadas con el béisbol, incluido el "Draft" o sorteo anual de la MLB.

Pero ahora el partido en el que participan los mejores jugadores de la liga se jugará en el estadio Coors Field de Denver, hogar de los Rockies de Colorado.

Al anunciar que el juego no sería en Atlanta la semana pasada, el comisionado de béisbol, Robert Manfred Jr., dijo que esa era "la mejor manera de demostrar nuestros valores como deporte", y agregó que la liga "apoya fundamentalmente el derecho al voto de todos los estadounidenses y se opone a las restricciones a la boleta electoral."

El impasse, ampliamente repudiado por republicanos que patrocinan una serie de leyes restrictivas contra el voto en decenas de estados como la aprobada en Georgia en marzo pasado, ha sumergido al deporte y a las grandes empresas en la política partidaria.

La restrictiva ley ha incluso enfrentado a los republicanos con grandes empresas de Atlanta, como la Coca-Cola que han repudiado la legislación, hasta el punto que líderes del GOP han amenazado con boicotear la bebida Coke.

INCORRECTA LEGISLACIÓN

Las cuatro principales aerolíneas de Estados Unidos también repudiaron las restrictivas reformas electorales.

"Algunos han cuestionado la integridad del sistema electoral de la nación y lo están utilizando para justificar procedimientos de votación más estrictos, aunque numerosos estudios no han encontrado evidencia creíble de fraude generalizado en las elecciones estadounidenses. La legislación que infringe el derecho al voto de los conciudadanos es incorrecta ", dijo United Airlines en un comunicado.

Mitch McConnell, líder de la minoría republicana del Senado, advirtió que las empresas enfrentarán "graves consecuencias" tras acusarlas de emplear "chantaje económico" para influir en las leyes de votación.

"Las corporaciones invitarán graves consecuencias si se convierten en un vehículo para que las turbas de extrema izquierda se apropien de nuestro país desde fuera del orden constitucional", declaró McConnell.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott rehusó este lunes lanzar la primera bola del partido inaugural en casa del equipo Texas Rangers debido a la respuesta de las Grandes Ligas a la ley anti-voto.

"Esperaba lanzar la primera bola en el partido inaugural en casa de los Texas Rangers hasta que MLB adoptó lo que resultó ser una narrativa falsa sobre las reformas de la ley electoral de Georgia. Es vergonzoso que el pasatiempo de Estados Unidos esté siendo influenciado por la política partidista", tuiteó Abbott.

