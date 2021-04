Morgan Freeman usa su influencia para convencer a la gente de vacunarse

(NOTICIAS YA).- Su voz es una de las más identificables en Hollywood, y su presencia denota autoridad y respeto.

Es el actor Morgan Freeman, quien espera que su imponente figura y su resonante voz convenzan a más personas alrededor del mundo a ponerse la vacuna contra la COVID-19.

“No soy un doctor, pero confío en la ciencia. Y me han dicho que, por alguna razón, la gente confía en mí. Así que estoy aquí para decir que confío en la ciencia y ya me puse la vacuna”, comparte el ganador del Oscar en un anuncio público difundido por The Creative Coalition.

El actor de 83 años ha interpretado a Dios en diversas ocasiones, además de Nelson Mandela y otras figuras respetadas por la audiencia. Su voz suele ser empleada para narrar documentales y especiales científicos, destaca The Hill.

“Si confías en mí, te pondrás la vacuna”, añade Freeman en el promocional. “En matemáticas, se le llama ‘propiedad distributiva’. En la gente, se le llama ‘cuidarse los unos a los otros’”.

Freeman es la celebridad más reciente, luego de luminarias como Dolly Parton y Mariah Carey, en utilizar sus plataformas para exhortar a la ciudadanía a obtener la inmunización.

“(La vacuna) ayudará a que nuestro mundo sea un lugar seguro y podamos disfrutarnos nuevamente”, concluyó el legendario actor.