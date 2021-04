Niegan vacuna a hispano por no tener Seguro Social

(NOTICIAS YA).-Adulfo Domínguez, un hispano residente en Colorado Spring, tiene una razón muy fuerte para poner su brazo y recibir la vacuna

‘Mi madre falleció el 27 de diciembre de Covid-19. Para nosotros no es un juego, es algo muy serio’, cuenta Adulfo.

Por lo que en cuanto el estado abrió la elegibilidad para que todos los habitantes reciban la vacuna, no dudó en registrarse en una tienda Costco.

‘Todo iba bien hasta cuando me preguntaron por el ID, y presenté mi tarjeta consular, luego me preguntaron por el Seguro Social y les dije que no tenía’