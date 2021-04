Ordena ciudad quitar campamento pata apoyo a trabajadores agrícolas

Por medio de un aviso de limpieza y extracción del Departamento de Policía de Calexico fueron notificados de que a las 8:00 de la mañana del 7 de abril el campamento de apoyo a trabajadores del campo instalado en la calle Primera y Andrade frente al muro fronterizo, deben ser desalojado.

El Jefe de la Policía de Calexico, Gonzalo Gerardo, comentó: "yo se que es un tipo de propaganda política que quieren hacer sobre migración, está bien que lo quieran hacer, pero no lo pueden hacer en un lugar aquí donde se están arriesgando, están arriesgandose ellos mismos, y estan arriesgando al público... entonces estas acciones que estamos haciendo no es para correrlos, es para la misma seguridad de éstas personas, para que no sean víctimas de una trgedia".

El Jefe de la Policía de Calexico argumenta que todo el procedimiento está dentro del marco de la ley.

Pero los activistas que instalaron el campamento aseguran ser víctimas de una represión por las autoridades.

Hugo Castro, de SOS migrantes comentó ante las acciones tomadas por la autoridad de la ciudad de Calexico: "decidí hacer una desobedencia civil, pues, toralmente pacífico, de una acción pacifica, pero... estaremos aquí".

La necesidad de instalaciones y espacios para atención a los trabajadores del campo que cruzan todos los días a una ciudad que no cuenta ni con baños públicos es una realidad

Por otra parte José Luis Maldonado otro de los activistas de apoyo a los migrante comentó que espera tener una reunión con las autoridades para llegar a un acuerdo y proteger a los residentes del campamento de las altas temperaturas que ya empezaron a generar estragos en los residentes del campamento.

Adriana Contreras, una vecina del campamento comenta su percepción de está instalación y para ella, no se ha presentado problemas con los residentes del campamento de trabajadores agrícolas.

Melesio González uno de los residente del campamento, quien se aseaba utilizando una de las llaves de jardinería de los departamentos contiguos al campamento dejó en claro que sí necesitan apoyo, y que ahora no sabe a dónde irá.

