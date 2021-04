Alerta roja para los padres de familia de Laredo

En los últimos meses la venta de droga por internet ha ido en aumento, las autoridades de Laredo hacen un llamado a los padres de familia para que vigilen qué compran sus hijos en línea.

Existen miles de plataformas donde se puede comprar droga y también armas, estas supuestas compañías se registran bajo nombres que a primera vista sonarían normales y sin ningún peligro para los jóvenes, pero desafortunadamente no es así, navegando un poco más se encontrará que se venden productos ilícitos.

Emmanuel Díaz porta voz de la policía de Laredo, declaró que las personas que se dedican a esta actividad ilícita manejan códigos para referirse a sus productos, así como palabras o frases encubiertas, además también se pueden recibir mensajes en los teléfonos celulares ya que se han detectado compras por medio de este dispositivo.

La policía reconoce que este problema implica una situación grave para la comunidad. Los jóvenes son el blanco perfecto para inducirlos al vicio de las drogas, pero todavía más preocupante, es el hecho de que los menores de edad tienen acceso a estos sitios disfrazados, cada vez con mayor frecuencia niños de 12 años se ven involucrados en el mundo de las drogas.

Es increíble lo que se encuentra en las redes sociales, sitios donde se enseña como comprar productos ilícitos, cómo consumirlos, cómo hacerlos y hasta lo más nuevo dentro de este ámbito, lo que ha hecho que día a día los consumidores aumenten.

Los padres de familia deben saber que, comprar droga por internet es tan fácil como comprar una caja de colores, simplemente se busca el producto, se pone en el carrito, se paga y finalmente, solo hay que esperar unos días para que llegue.

Muchos jóvenes no solo se conforman con comprarla y consumirla también quieren entrar al negocio, comprando productos para su fabricación y poder venderla.

Las personas que compran droga por internet, saben hacerlo muy bien, además de sentarse frente a una computadora pueden entrar a sitios que garantiza que sus datos no se queden grabados, como es el caso del sitio denominado: Tor, un navegador cuyo objetivo es tener todo en anonimato, no revela la identidad, ni la dirección IP, una de las grandes ventajas, es que cuando se entra a un sitio por este navegador, no aparecerá publicidad relacionada a lo que se entró a buscar. La existencia de este navegador como muchos otros, hace más difícil que las autoridades puedan rastrear a los delincuentes