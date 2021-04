Alzan la voz y protestan para exigir mejores salarios e incremento en las pensiones

Hoy por la mañana se llevó a cabo una manifestación de manera pacífica aquí en la ciudad de Brownsville afuera de la Oficina de Servicios de Salud y Recursos Humanos.

Miembros de la Unión Texana de Empleados, hicieron sus peticiones para exigir a las autoridades correspondientes un mejor salario y un aumento en la pensión de retiro.

“Los argumentos que se tienen son de una gran validez, ya que el trabajo debe ser reconocido monetariamente, ningún trabajo que se haga deja de ser importante, todos los trabajadores hacen algo que contribuye al mejoramiento social”, así lo expresaron.

El aumento salarial que pidieron fue de $6.00 dólares al pago actual. Los incrementos que se hacen a la canasta básica, así como a los servicios esenciales, son una constante problemática para desequilibrar la economía familiar, es por eso que lo justo es un incremento al sueldo, para poder cubrir todas las necesidades.

Esta manifestación pide justicia salarial, al estar pasando por problemas de tipo económico y no poder mantener a sus familias.

Ahora se han visto más afectados por la situación de la pandemia, y venir arrastrando los efectos que han dejado años pasados provocados por los desastres naturales que se han presentado en su ciudad.

Puntualizando en el tema de las pensiones para los jubilados, declaran que desde hace mucho tiempo, muchos años para ser más concretos, no han recibido por parte del gobierno ni un solo incremento. Personas que han dejado su vida por trabajar y dar todo en su empleo, no han sido reconocidas con un incremento en sus pensiones, al contrario se sienten olvidadas y recalcando que aun siendo jubiladas muchas de ellos siguen manteniendo a sus familias, necesitan pagar comida, rentas, servicios, médicos y ya no les alcanza lo que reciben, por eso han protestado manifestándose para poder ser escuchados.