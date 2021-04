Anulan cuotas para industrias de eventos en San Diego tras ser afectados durante la pandemia

(NOTICIAS YA).-La Junta de Supervisores del condado de San Diego aprobó por unanimidad la anulación de cuotas para la industria de eventos (planificadores, lugares y proveedores) a medida que las restricciones por COVID-19 se relajan en todo el condado.

Durante su reunión del martes, los supervisores votaron para renunciar a las tarifas de permisos para el año fiscal 2021-22 del Departamento de Salud y Calidad Ambiental, el Departamento de Parques y Recreación, el Departamento del Sheriff del Condado de San Diego y la Autoridad de Bomberos del Condado de San Diego.

Helen Robbins-Meyer, directora administrativa del condado, regresará con una resolución dentro de los 30 días que incluye la anulación de tarifas como parte de la actualización de COVID-19 programada regularmente por la junta.

"Hoy en día, los habitantes de San Diego que trabajan duro en la industria de los eventos pueden respirar aliviados", dijo el presidente de la junta, Nathan Fletcher. También dijo que recientemente la industria de eventos "recibió un tremendo golpe económico por la pandemia. A diferencia de otros sectores que pudieron operar a una capacidad limitada y generar algunos ingresos, no pudieron debido a las protecciones en torno a las grandes reuniones".

Según la Asociación de Gobiernos de San Diego, la industria de reuniones y eventos especiales trajo 2.7 millones de visitantes y $3.5 mil millones en gastos a San Diego en 2019.

"A medida que se relajan las restricciones sobre los eventos, la industria de los eventos merece ayuda financiera", continuó Fletcher.

Laurel McFarlane, presidenta de la Coalición de Eventos de San Diego, dijo que Fletcher ha estado trabajando con la SDEC desde el año pasado en este tema.

La membresía de SDEC produce algunos de los eventos anuales más grandes de San Diego, incluidos Chula Vista Harborfest, San Diego Pride, So Cal Taco Fest, Art Walk, San Diego County Fair, San Diego Diner En Blanc, Gator By the Bay, La Mesa Oktoberfest y otros.

Si se aprueba la política, la oficina de Fletcher estima que el impacto de ingresos esperado para el condado de San Diego será de más de $1.13 millones para el DEHQ, $400,000 para el DPR, $118,280 para el Departamento del Sheriff y $6,000 para la Autoridad de Bomberos del Condado de San Diego.