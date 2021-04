Aparatoso accidente involucró 7 vehículos en Clearwater

(NOTICIAS YA).- La mañana de este miércoles ocurrió un accidente que involucró a 7 vehículos en el sentido oeste de la Courtney Campbell Causeway. Dos personas fueron trasladadas al hospital.

****ACTUALIZACIÓN****

Las autoridades indicaron que reabrieron los carriles en dirección este de Courtney Campbell y un solo canal en dirección oeste, así que se esperan restrasos en el flujo vehicular en sentido oeste.

Trascendió que el accidente en los carriles en dirección este, involucró a tres vehículos y fue el lugar original del accidente. En cuanto a las personas heridas, una mujer fue llevada al Hospital St. Joseph para recibir tratamiento.

En cuanto al choque en los carriles en sentido oeste, fueron ocho los vehículos involucrados en cadena, empezando por por un tractor con remolque que no pudo frenar a tiempo por el tráfico detenido.

El Departamento de Policía de St. Petersburg informó que 14 personas rechazaron ser atendidas médicamente en el lugar de los hechos. Afortunadamente las lesiones no representan peligro para la vida de los envueltos en este múltiple choque.

Here’s the scene from the westbound lanes of the Courtney Campbell. All westbound lanes are closed at this time. A total of seven vehicles are involved. So far, two patients are being transported to local hospitals. pic.twitter.com/Hex9S3yywm

— Clearwater Police Department (@myclearwaterPD) April 7, 2021