¡Atención! Condado Jefferson regresa a Nivel Amarillo al reportar aumento de casos de COVID-19

(NOTICIAS YA).-El Departamento Salud de Colorado anunció que el condado de Jefferson se movería al Nivel Amarillo, lo que significa “preocupación” de acuerdo con el indicador de COVID-19 del estado y esto se debe a un aumento en los casos.

El cambio entrará en vigor oficialmente el viernes 9 de abril a las 6 a.m.

"Desafortunadamente, estamos yendo en la dirección equivocada y hemos visto un aumento en la tasa de incidencia de casos de COVID-19, la tasa de positividad de las pruebas y las hospitalizaciones en Jeffco", dijo la Dra. Dawn Comstock, Directora Ejecutiva de Salud Pública del Condado de Jefferson.

Los funcionarios instan a los residentes de Jeffco a seguir utilizando correctamente las cubiertas faciales (cubrir nariz y boca), a aplicar el distanciamiento social y evitar las grandes reuniones en público.

CDPHE emitió una advertencia a Jeffco hace dos semanas de que había un aumento preocupante en los casos.

En el tiempo transcurrido desde entonces, esa tendencia a la alza ha continuado. A pesar de esto, el condado anunció a principios de esta semana que ya no se requerirían los tapabocas en los espacios públicos al aire libre.

Los siguientes cambios ahora son efectivos en Jeffco bajo el nivel amarillo de Dial 3.0. La orden de cubrebocas en todo el condado permanece en vigor y todos los residentes y visitantes deben usar una mascarilla en todos los espacios públicos interiores cuando no se puede mantener una distancia de 6 pies de los miembros que no viven bajo el mismo techo.

“Se avecinan algunos eventos importantes en los próximos meses: graduaciones, el Día de la Madre, el Día del Padre y el tan esperado comienzo del verano. Es importante que tomemos las medidas necesarias ahora para revertir esta tendencia, para que tengamos la oportunidad de celebrar las cosas y las personas que amamos y disfrutamos. Nos perdimos muchas de estas ocasiones especiales el año pasado, pero si trabajamos duro ahora, no tiene por qué ser así para 2021”, dijo el Dr. Comstock.

Entre el 31 de marzo y el 6 de abril, hubo 832 casos de COVID-19 (142,7 por cada 100.000) en el condado de Jefferson. El límite de la tasa de incidencia de casos de COVID-19 de siete días, incluida una asignación de reserva, para Nivel Azul es de 115 casos por cada 100.000 personas (durante cinco días consecutivos). La mayoría de los casos nuevos se dan entre adultos de 20 a 39 años.

Para obtener más información sobre el indicador 3.0 y los requisitos para las diversas actividades, visite www.jeffco.us/4047/Dial-Status o covid19.colorado.gov/covid-19-dial.

También puede encontrar información sobre la orden del uso de tapabocas local del condado JCPH, datos de COVID-19, ubicaciones para las pruebas, información sobre vacunación y más en www.jeffco.us/coronavirus.

On 4/7, CDPHE alerted JCPH that Jeffco will be moved to Level Yellow on the state’s Dial 3.0, effective Friday, 4/9. At that time, the Jeffco community must follow the more restrictive Level Yellow requirements & capacity limits per CDPHE’s PHO. Read more: https://t.co/HfcyAjlLXu pic.twitter.com/35QR7ImdKj

— Jefferson County Public Health (@JeffcoPH) April 7, 2021