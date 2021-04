Campaña de vacunación contra COVID-19 para residentes de National City

(NOTICIAS YA).-La ciudad de National City anuncia una campaña de vacunación contra COVID-19 para los residentes y trabajadores del área.

La alcaldesa Alejandra Sotelo-Solis, anunció que a partir del 1 de abril hasta finales de junio, la ciudad en asociación con el Departamento de Bomberos de National City y UC San Diego Health, trabajarán juntos para vacunar a la mayor cantidad de personas elegibles que vivan y / o trabajar en National City durante los próximos 100 días.

La vacunación será para personas en el código postal 91950 y debe proporcionar prueba de residencia (factura de servicios públicos o talón de cheque de pago con dirección de National City).

Thank you @CityOfNatlCity & @UCSDHealth! Successful day one of our 100 day vaccination campaign! Today proved that when our community has access to vaccine...our #NationalCity people will turn out! 🙌🏽

💉We were expecting 800 vaccines until 4pm & 1000 vaccines were given by 3:30! pic.twitter.com/tE8eMiGqln

— AlejandraSoteloSolis (She/Her/Ella) (@alesotelosolis) April 3, 2021