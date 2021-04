Líderes de la costa central discuten el abuso infantil durante la pandemia

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).- Durante la pandemia los casos de abuso infantil han continuado,

líderes de la costa central ventilaron esta situación que deben hacer los padres de familia; precisamente en este mes para prevenir estos incidentes.

Líderes de los tres condados Monterey, Santa Cruz y San Benito coinciden en que el problema de abuso infantil es una situación preocupante lo lo peor es que es muchos casos no se reportan

"Ahorita en la pandemia las personas que primeramente reportan cuando hay un abuso infantil son los maestros y ahorita que los ninos no han estado en la escuela entonces los números han bajado un poco los reportes verdad" dijo Clarita Cortes.

Con las escuelas cerradas, los reportes de abuso infantil no se hicieron, pero líderes dicen existieron, quizas un 18% mas en el 2020 comparado al año anterior.

Se estima que en los Estados Unidos en promedio cerca de 1,700 niños fallecen por abuso y negligencia.

1 de cada 7 niños ha experimentado esta situación.

"Nuestros casos tenemos abuso emocional, abuso físico sexual son algunas de las maneras en que alguien comete abuso a un niño y luego también negligencia" comentó Clarita Cortes.

"El año pasado vimos a más de 1000 sobrevivientes de abuso sexuales sea por la por vídeo o por teléfono ..el 35 % de ellos fueron niños

mas es el 90 % son miembros de la familia " comentó Rosa Zavala

Como reconocer que un menor está siendo victima de abuso?

"El cambio repentino del comportamiento del niño por ejemplo es un niño a la cama ella no orinaba la cama y de repente empieza orinar otra vez o por ejemplo que no quiera estar que no quiere estar con una persona o que sea más rebelde " dijo Rosa Zavala

Es por eso que agencias como el Rape Crisis Center y la organización CASA se dan a la tarea de ayudar a a reducir las estadíticas.

Puede comunicarse con estos centros si necesita reportar casos de abuso infantil.

Rape Crisis Center: 831 771 0411

CASA: 831 761-2956

También las personas que observen casos de abuso infantil en su comunidad pueden reportarlos al 911 o con el departamento de policía de su ciudad.