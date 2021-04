Matt Gaetz solicitó un perdón en blanco de Donald Trump

(NOTICIAS YA).- Matt Gaetz sostiene que es inocente ante las acusaciones de tráfico sexual infantil y prostitución que el Departamento de Justicia (DOJ) está investigando actualmente. Sin embargo, sus acciones hablan más fuerte que sus palabras.

“Primero, nunca, nunca he pagado por sexo”, dijo el republicano de Florida en Washington Examiner este lunes. “Y segundo, yo, como hombre adulto, nunca he dormido con alguien de 17 años”.

Pero para ser alguien “inocente”, las acciones de Gaetz al final del gobierno de Donald Trump sugieren que estaba preocupado sobre posibles riesgos legales en su contra.

Gaetz intentó obtener un indulto en blanco por parte de Trump que lo protegiera a él y a sus aliados en el Congreso, según reportes del New York Times y CNN. Esta conducta levantó sospechas, pues las personas que no han cometido crímenes usualmente no piden perdones del presidente de EE.UU.

No queda claro si Gaetz sabía sobre la indagación del DOJ al momento de solicitar el indulto, reportó New York Times. Aunque el republicano no le informó a la Casa Blanca si estaba bajo investigación federal, y el gobierno de Trump no consideró seriamente su solicitud.

En defensa de Gaetz, sus representantes indicaron que el político no sólo solicitó un perdón para él mismo sino también para otras personas. Pero no queda claro cómo es que esto califica como una defensa.

Días antes de que se publicara la noticia indicando que Gaetz solicitó un perdón, el republicano le dijo a Fox News: “No estoy buscando un indulto. No he hecho nada impropio o equivocado”.

Es posible que Gaetz buscara el indulto por su apoyo vocal hacia Trump. Aunque es muy probable que el republicano supiera o sospechara que algunas de las personas con las que se relacionaba en Florida habían atraído la atención del DOJ.

Aún no se sabe si Gaetz es culpable de los severos crímenes por los cuales está siendo acusado, pero el que haya buscado un “indulto en blanco” de un presidente que iba de salida y pretender jamás haberlo hecho, no son precisamente acciones que griten “inocencia”.

