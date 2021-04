Se teme otro brote de contagios de las nuevas cepas de COVID 19 por periodo vacacional

El Director del Departamento de Salud de Laredo informa, que con la llegada de las vacaciones de Semana Santa, mucha gente viajó para disfrutar de sus días de descanso. No obstante ante esta fuerte movilidad que se ha presentado desde el Spring Brake hasta hoy, no se duda que exista un brote más del virus del COVID 19.

Aunque los lugares turísticos y la gente hayan tomado todas las medidas de seguridad para combatir los contagios, se teme que en las próximas 4 semanas empiecen a dispararse los primero casos, provocando la tercer ola de contagios, que podría verse agravada por las mutaciones que ha estado teniendo esta enfermedad.

Aún faltan miles de personas por vacunar y el hecho de que este vacunado no quiere decir, que no se pueda trasmitir el virus. Una persona vacunada tal vez no pueda contagiarse, pero puede ser el transmisor de COVID 19.

El comportamiento social que se ha venido observando después de haber estado casi por un año en confinamiento, es que las personas ya no quieren estar en casa, pero no están tomando en cuenta las nuevas cepas que aumentan los contagios y de manera más rápida.

Debemos estar preparados para el resurgimiento de nuevos contagios, provocado por este periodo vacacional,

En muchos lugares las medidas del distanciamiento social ya no son consideradas como una prioridad, ni siquiera el uso de cubrebocas esta siendo utilizado para protegerse a uno mismo y a los demás.

Las medidas de endurecimiento ante esta pandemia ya se han relajado de manera considerable, lo que implica que podría ser considerado como un riesgo más para contraer la enfermedad.

Ante esta delicada situación, las autoridades de salud se muestran preocupadas y están en espera de los resultados de este relajamiento que en aproximadamente 4 ó 5 semanas podrá arrojar el comportamiento de la enfermedad.

Solo queda seguir invitando a la comunidad a que siga registrándose para poder ser vacunado contra el virus del COVID 19.