Vacunas contra COVID-19 disponibles sin cita en 3 sitios de San Diego

(NOTICIAS YA).-El condado de San Diego anuncia vacunas contra COVID-19 disponibles sin cita previa en tres sitios del condado este miércoles, debido a un problema con el sitio MyTurn.

Las vacunas sin cita previa están disponibles este miércoles hasta agotar existencias hasta las 4 p.m., para las personas actualmente elegibles para la vacuna.

Las tres ubicaciones incluyen:

