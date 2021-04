ALERTA DE ESTAFA: Envían a conductores de UBER a recoger miles de dólares de las casas de sus víctimas

(NOTICIAS YA).- El Aguacil del Condado Volusia, Mike Chitwood, denunció que existe una nueva variante a la hora de ejecutar una estafa que lleva haciéndose durante años en Florida. Presuntamente, los delincuente stán utilizando conductores de Uber y otros mensajeros para recolectar miles de dólares en efectivo de víctimas desprevenidas, generalmente personas de la tercera edad, a quienes se les dice que deben pagar una gran suma de dinero para ayudar a un ser querido a salir de problemas.

Chitwood publicó el jueves un video de un hombre y un conductor de Uber en un lugar de entrega en Orlando después de que el conductor aceptase $17,500 de una mujer de DeLand de 78 años a quien le dijeron que un miembro de la familia estaba en un accidente, arrestada o en algún tipo de problema legal. Chitwood dijo que a menudo una segunda persona llama de nuevo a la víctima haciéndose pasar por un abogado o un agente de la ley.

SCAM ALERT THREAD: Scam artists are sending @Uber drivers or other couriers straight to their victims' homes to pick up thousands of dollars in cash. We've seen three cases over the past month, and a fourth case was recently reported to @ORMONDBEACHPD.

— Volusia Sheriff (@VolusiaSheriff) April 8, 2021