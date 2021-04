¡Aliste el traje de baño! Así abrirá Water World sus puertas el fin de semana de ‘Memorial Day’  

(NOTICIAS YA).-Después de cerrar voluntariamente en el 2020 debido a COVID-19, la única forma de visitar Water World el año pasado ear como uno de los sitios de pruebas de COVID más grandes de Colorado.

Sin embargo, dado que el sitio de pruebas ha cerrado sus puertas, Water World reabrirá sus operaciones como de costumbre este verano, con algunas precauciones.

El miércoles, se anunció que Water World volverá a abrir para el fin de semana del Día de los Caídos (desde el 29 de mayo), una tradición para el parque acuático. Esto después de presentar un "plan operativo integral" en marzo, este lugar recibió luz verde tanto del condado de Adams como del Departamento de Salud de Tri-County, para reanudar operaciones.

Los protocolos de seguridad para el personal y los visitantes para la temporada 2021 incluyen:

Water World planea seguir de cerca todas las pautas de salud y seguridad a medida que estas cambien y evolucionen.

Para servir mejor a los ansiosos visitantes, el parque ha creado una página bajo el título "Infórmese antes de ir" con más detalles sobre el funcionamiento para esta temporada.

Water World will open for the season on Sat. 5/29/21, following approval from county & local health officials! We're also excited to open 2 NEW ATTRACTIONS! For season details & other important information, visit our Know Before You Go Page @ https://t.co/QWwE33qODS pic.twitter.com/1XuZ62CdcS

