DeSantis demandará al gobierno de Biden y CDC exigiendo reapertura de cruceros

(NOTICIAS YA).- Este jueves, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció desde el puerto de Miami la demanda que interpondrá contra el gobierno federal y los CDC para exigir la reapertura de la industria de cruceros en el estado, aún paralizada debido a la pandemia del COVID-19.

Hasta el momento, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han pospuesto el reinicio de los viajes en cruceros por considerarse aún el riesgo de contagio de coronavirus en ellos.

Ante esto, el mandatario estatal ha reiterado que esta ha sido la única industria que continúa paralizada por la pandemia, ya que los viajes en aviones y trenes han reanudado sus funciones y considera que se corre el mismo riesgo de propagación en estos sistemas de transporte.

Sin embargo, a principios de esta semana, los CDC anexaron nuevos lineamientos para las líneas de cruceros, donde debían realizar viajes de prueba, hacer pruebas de rutina de COVID-19 y vacunar a sus tripulaciones.

No obstante, DeSantis anunció hoy una demanda contra la administración de Joe Biden y los CDC para que los viajes en cruceros vuelvan a reactivarse:

Las declaraciones las realizó el gobernador del estado del sol, luego de que la presidenta de Carnival Cruise Line vislumbrara la posibilidad de trasladar sus cruceros y operaciones fuera de los Estados Unidos, si los CDC no flexibilizaban las medidas contra esta industria.

"Debemos luchar para que nuestros cruceros y sus empleados vuelvan al trabajo y vuelvan a navegar de forma segura. Para ser claros, ninguna ley federal autoriza a los CDC para cerrar indefinidamente toda una industria" reza el tuit del gobernador de Florida.

We must fight to get our cruise liners and their employees back to work and safely sailing again. To be clear, no federal law authorizes the @CDCgov to indefinitely shutdown an entire industry.

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) April 8, 2021