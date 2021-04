(NOTICIAS YA).- Controversia en Virginia tras la legalización de la posesión de marihuana. Residentes hispanos y autoridades locales reaccionaron con opiniones divididas

A partir del primero de Julio el consumo recreativo y el cultivo de la marihuana será legal en Virginia, lo que convierte al estado en el primero en el sur en legalizar el Cannabis. No obstante, algunos residentes hispanos aseguran que dicha decisión representa un peligro para la comunidad.

La asamblea general de Virginia, controlada por los Demócratas, legalizó el consumo recreativo y la posesión de hasta una onza de marihuana. Según la ley, los adultos mayores de 21 años podrán consumir y cultivar marihuana sin intención de distribuirla.

Rebeca Vargas Jackson, del gobierno de Virginia dijo que “es muy importante porque el hecho de no tener una legislación así en nuestro estado siempre ha afectado a nuestra comunidad, las comunidades afroamericanas o latinas son casi siempre los que han sido multados, encarcelados y detenidos so las personas que estén usando la marihuana de forma recreational o médica no tendrá problemas”.

Se permitirán 4 plantas por vivienda que deben ser cultivadas de forma privada y lejos del alcance de los menores, además tendrán que ser etiquetadas con información de la licencia de conducir o el número de identificación estatal del fabricante y una nota que indique que se está cultivando para uso personal.

Elizabeth Guzmán, delegada de Virginia dijo que: “los permisos para producir y vender comercialmente cannabis no empezarán sino hasta el 1 de julio, además se permitirá que las personas con condenas por marihuana soliciten penas más bajas o que sus registros sean sellados.

El consumo de Cannabis en público no será permitido. Las personas con más onzas o plantas de lo permitido legalmente podrían enfrentar sanciones desde 250 a 250 mil dólares o hasta 10 años de cárcel.